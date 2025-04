Rimini. Indagati due youtuber per la diffusione dell’audio della tragedia di Pierina Paganelli

La Procura di Rimini ha avviato un’inchiesta che coinvolge due youtuber accusati di aver pubblicato sui loro canali un audio contenente le urla di Pierina Paganelli, registrato in un box di via del Ciclamino e già in possesso delle autorità. La segnalazione è stata fatta sabato scorso dagli avvocati Monica e Marco Lunedei, legali dei familiari della vittima. Dopo aver verificato la pubblicazione, il sostituto procuratore Daniele Paci ha immediatamente disposto un’indagine, incaricando la polizia postale di identificare i responsabili e di rimuovere il contenuto.

Nonostante la tempestiva rimozione dell’audio, il file ha ricevuto circa 17.000 visualizzazioni in poche ore. I due youtuber, i cui nomi non sono stati resi noti per non amplificarne la notorietà, avevano già discusso in passato il caso di Pierina, esprimendo opinioni personali sull’omicidio della 78enne e sui principali attori coinvolti. Tuttavia, la diffusione di un audio così drammatico ha suscitato indignazione per l’offesa arrecata alla sensibilità collettiva e ai familiari della vittima.