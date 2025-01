Rimini. Insediamento del gruppo di lavoro per la valutazione dello studio di fattibilità del nuovo stadio Romeo Neri

Si ricorda inoltre che questa primavera vedrà lo ‘start’ di numerosi interventi sull’impiantistica sportiva di quartiere, a cominciare dal campo di calcetto di San Vito con la posa del nuovo manto sintetico e la revisione del sistema di illuminazione. In parallelo, la ‘stagione dei fiori’ vedrà l’avvio dei lavori per la realizzazione del nuovo campo da bocce al Parco Spina Verde, in via Giubasco, un’opera molto attesa dai residenti di Miramare, zona dove in estate si procederà anche con la realizzazione del nuovo campo da calcio (500 mila euro). Sempre in estate, al via anche la riqualificazione della Palestra Carim calendarizzata per il mese di giugno. A questo piano si aggiungono i lavori già in corso: dal campo da calcio in erba naturale al centro sportivo di Corpolò (con annesso blocco per gli spogliatoi con impianto fotovoltaico) al prosegue del cantiere della piscina comunale di Viserba, intervento dal valore complessivo di 10,5 milioni di euro partito nel luglio scorso che si innesta anche con la riqualificazione del parco su cui si affacciano le vasche, il “Don Tonino Bello”, andando così a creare un polo per lo sport e per l’aggregazione indoor e outdoor che sarà consegnato alla città nella sua completezza tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026.