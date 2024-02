Rimini. Intitolato a Guido Nozzoli il piazzale tra via Soleri Brancaleoni e via Circonvallazione Meridionale

D’ora in avanti chi attraverserà il piazzale tra via Soleri Brancaleoni e via Circonvallazione Meridionale potrà leggere il nome del giornalista e illustre concittadino Guido Nozzoli. La città di Rimini, nella giornata di domani, giovedì 15 febbraio, renderà infatti omaggio al reporter e scrittore riminese con l’ufficiale intitolazione a suo nome del piazzale tra via Soleri Brancaleoni e via Circonvallazione Meridionale. Una cerimonia aperta alla città, in programma alle ore 15.30, che sarà l’occasione per ricordare l’eredità culturale e il contributo di Guido Nozzoli per la storia e l’identità del territorio.