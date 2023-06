Rimini. Intrappolata in auto accidentalmente, bimba di 5 mesi liberata da Carabinieri e Vigili del Fuoco

Questa mattina alle 10.20 circa, i militari della Stazione Carabinieri di Bellaria Igea Marina sono intervenuti, in via Marco Biagi, su richiesta di una mamma che scendendo dalla propria autovettura aveva lasciato le chiavi a bordo del mezzo, che accidentalmente si chiudeva da solo.

Nulla di grave se non fosse che all’interno dell’auto si trovava una bambina di 5 mesi, con la madre molto preoccupata visto la calura estiva e l’impossibilità di riprendere le chiavi del mezzo.

Il pronto intervento della pattuglia dei Carabinieri di Bellaria, coordinata dalla Centrale Operativa della Compagnia Carabinieri di Rimini e con la collaborazione del presidio dei vigili del fuoco di Bellaria, ha permesso in pochi minuti di aprire il veicolo e far sì che mamma e figlia potessero riabbracciarsi.

La piccola, in perfetta salute stante anche il brevissimo lasso di tempo tra la richiesta di soccorso e la sua “liberazione”, non è mai stata lasciata sola, ma la madre è sempre stata accanto al veicolo in attesa dei Carabinieri.