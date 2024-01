Rimini. Istituto Superiore di Scienze Religiose “A.Marvelli” delle Diocesi di Rimini e San Marino-Montefeltro. Incontro dal titolo: “Una spiritualità di comunione in un tempo di conflitti”

In occasione della Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani l’Issr “A.Marvelli” e la Commissione per il dialogo ecumenico promuovono un incontro.

Appuntamento venerdì 19 gennaio

L’Istituto Superiore di Scienze Religiose “A.Marvelli” delle Diocesi di Rimini e San Marino-Montefeltro in collaborazione con la Commissione diocesana per il dialogo ecumenico promuove l’incontro: “Una spiritualità di comunione in un tempo di conflitti” che si svolgerà venerdì 19 gennaio 2024 alle 20,45 nell’Aula Magna dell’Istituto (in via Covignano 265 a Rimini).

Durante la Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani del 2024, ispirata dal versetto evangelico “Ama il Signore Dio tuo… e ama il prossimo tuo come te stesso” (Lc 10, 27), l’Istituto intende proporre un momento di confronto sulla preziosa eredità della teologia ortodossa romena del XX secolo (con particolare riferimento alla figura di Dumitru St?niloae e del suo Breviario esicasta), al fine di ripensare insieme, da diverse angolature, un’autentica spiritualità ecumenica di comunione fraterna.

L’unità dei cristiani a servizio di una pace e di una riconciliazione più ampie passano anche attraverso la riscoperta di una spiritualità esicasta incentrata sulla pace e la conversione del cuore, che ponga l’amore al centro del proprio cammino.

Oltre ai saluti istituzionali sono previsti gli interventi di: Constantin Totolici (Decano per l’Emilia-Romagna, coordinatore del Centro di Studi Teologici San Dionigi il Piccolo della Diocesi Ortodossa Romena d’Italia), Daniele Cogoni (Docente di Teologia Dogmatica all’Istituto Teologico Marchigiano e alla Facoltà Teologica della Sardegna), Alessandro Esposito (Pastore della Chiesa Evangelica Valdese di Rimini). Introduce e coordina Natalino Valentini (Docente di Ecumenismo all’ISSR “A. Marvelli” e all’Ise di Venezia).

Il Seminario è aperto a tutti e sarà possibile partecipare in presenza, fino ad esaurimento posti, oppure in modalità on-line.

Per motivi organizzativi, si chiede di comunicare il proprio interesse entro lunedì 15 gennaio 2024 alla Segreteria organizzativa ([email protected] – tel. 0541 751367), indicando in quale modalità si intende partecipare.