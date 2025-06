Rimini. Italian Global Series Festival, il red carpet in Piazza Cavour. Photogallery

“Fantastico”, ha detto la star di Hollywood Kevin Spacey dal palco del Teatro Galli, accolto da un lungo applauso nella terza giornata dell’Italian Global Series Festival.

Dopo il red carpet in Piazza Cavour, l’attore è entrato nel teatro riminese, riportato al suo splendore nel 2018 dopo 75 anni dalla distruzione. Il giorno precedente, in bicicletta, ha ripercorso il tragitto del corteo funebre di Federico Fellini fino al Cimitero Monumentale.

Lì, davanti alla tomba vegliata dalla scultura di Arnaldo Pomodoro, Spacey ha vissuto un momento profondo. “Ho pensato a quanto Fellini significa per il cinema, per l’immaginazione, per la fantasia, la gioia” ha raccontato.