Rimini, Karima chiude il festival Crossroads con “Canta Autori”: omaggio jazz alla canzone italiana

Sarà Karima, una delle voci più intense e raffinate del panorama italiano, a chiudere l’edizione 2025 di Crossroads, il festival itinerante organizzato da Jazz Network ETS in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura della Regione Emilia-Romagna. Il concerto finale si terrà venerdì 1 agosto alle ore 21:15 presso la Corte degli Agostiniani di Rimini, in collaborazione con il Settore Cultura del Comune di Rimini.

L’artista toscana, accompagnata da Piero Frassi al pianoforte, Gabriele Evangelista al contrabbasso e Bernardo Guerra alla batteria, proporrà “Canta Autori”, un progetto discografico e live che rappresenta il suo personale omaggio alla canzone d’autore italiana. Il programma musicale include brani iconici come “Anna verrà” e “Che ore so’” di Pino Daniele, “Il nostro concerto” di Umberto Bindi, “Anna e Marco” di Lucio Dalla, “Scrivimi” di Nino Buonocore, “Prendila così” di Lucio Battisti, riletti con arrangiamenti firmati da Piero Frassi, da oltre vent’anni al fianco della cantante.

Karima torna così alle proprie radici artistiche, mescolando il rispetto per le melodie originali a sonorità black e jazz, cifra distintiva del suo percorso musicale. «Con Canta Autori – spiega l’organizzazione – Karima ritrova la sintonia con la musica italiana, che ha sempre amato ma che solo ora sente realmente sua».

Il concerto arriva dopo una carriera costellata di tappe importanti: dal debutto con Amare le differenze (2009) all’album Karima (2010), fino al riconoscimento internazionale ottenuto con Close to You. Karima sings Bacharach (2015), realizzato in collaborazione con il celebre compositore americano, con cui aveva già condiviso il palco a Sanremo 2009. Tra le sue produzioni più recenti anche No Filter (2021) e il disco natalizio Karima Xmas (2022).

Il festival Crossroads 2025, giunto alla XXVI edizione, è sostenuto dal Ministero della Cultura, da numerosi enti locali e patrocinato da ANCI Emilia-Romagna.

Informazioni e biglietti

Il biglietto intero costa 18 euro, ridotto 15 euro.

Biglietteria serale aperta dalle ore 19:30 presso la Corte degli Agostiniani, via Cairoli 40.

Apertura cancelli alle 20:30.

Info: Jazz Network – tel. 0544 405666, info@jazznetwork.it

Prevendite online: www.diyticket.it, www.crossroads-it.org

Sito ufficiale: www.jazznetwork.it