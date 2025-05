Rimini. La Befana arriva dal mare…su una moto d’acqua. Dalle 15,00 a Piazzale Boscovich

La Befana arriverà al Villaggio di Natale sul Porto di Rimini, questa volta in grande stile. Gli organizzatori dell’Ice Village e del Presepe di Sabbia hanno riportato in auge il tradizionale arrivo via mare della vecchietta con la sua scopa, a bordo di una moto d’acqua. Questo evento, che era diventato una consuetudine fino all’arrivo della pandemia, torna in versione potenziata nel 2024. Il 6 gennaio, a partire dalle 15:00, le Befane sbarcheranno sulla spiaggia a bordo di moto d’acqua e flyboard, che le farà sollevare in volo. Dopo una serie di acrobazie, le Befane distribuiranno dolcetti, caramelle e giochi ai bambini presenti, insieme alle mascotte del Family Circus.