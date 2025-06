Rimini, la clinica Nuova Ricerca potenzia la diagnostica cardiologica: arriva un ecocardiografo di ultima generazione

Un nuovo ecocardiografo di ultima generazione è ora disponibile a Rimini, presso la Clinica Nuova Ricerca, offrendo tecnologie avanzate per l’analisi approfondita del cuore. L’innovativo apparecchio GE95, tra i più performanti presenti in Romagna e rari in Italia fuori dai centri universitari e di ricerca, consente esami tridimensionali ad alta definizione e la valutazione precisa del funzionamento delle camere cardiache e delle valvole durante la contrazione e il rilassamento.

Giorgio Celli, Direttore Generale della Clinica Nuova Ricerca, ha sottolineato l’importanza di questo investimento: “Siamo orgogliosi di mettere a disposizione del territorio un ecocardiografo di fascia alta che migliora la qualità delle diagnosi e delle cure per i nostri pazienti, utilizzando tecnologie all’avanguardia.”

L’ecocardiografo GE95 consente di effettuare valutazioni volumetriche in 3D delle sezioni cardiache sinistre e destre, compresi gli atri, e di misurare lo Strain ventricolare e atriale, un parametro fondamentale per valutare l’accorciamento longitudinale del muscolo cardiaco. Questa tecnologia è essenziale per diagnosticare e monitorare diverse patologie cardiovascolari come cardiopatie ischemiche, cardiomiopatie ipertrofiche e dilatative, amiloidosi, aritmie, valvulopatie e cardiopatie congenite.

Particolarmente rilevante è anche l’applicazione dello Strain nel monitoraggio del cuore d’atleta e negli sportivi agonisti, dove l’analisi precisa delle funzioni cardiache è cruciale per la prevenzione e la gestione delle condizioni di rischio.

La Clinica Nuova Ricerca, con i suoi quattro centri specializzati in Procreazione Assistita, Microchirurgia Oculare, Centro Senologico Integrato e Medicina Rigenerativa, oltre a servizi di analisi, chirurgie, poliambulatori e radiodiagnostica, continua a puntare su un’offerta sanitaria di altissimo livello e orientata alla cura personalizzata.