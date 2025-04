Rimini, la cooperativa “Il Cigno” acquista dalla Curia la Casa Residenza Anziani “San Fortunato” di Covignano

Il Cigno Cooperava Sociale ha dato il via, attraverso un importante investimento, alla ristrutturazione della Casa Residenza Anziani “San Fortunato” di Covignano di Rimini di cui è diventata proprietaria.

I lavori di ristrutturazione dureranno per circa un anno e porteranno l’edificio a rispondere ai requisiti di idoneità, oltrechè restituirlo alla sua bellezza originaria. “San Fortunato – spiega Annagrazia Giannini, Direttrice Generale del Il Cigno – è una struttura che accoglie anziani e si occupa di erogare servizi di tipo sociosanitario. Si tratta di un edificio storico che era di proprietà della Curia di Rimini e che ha sempre vantato una bella posizione nel verde, sulle colline riminesi. San Fortunato entrerà quindi all’interno dell’organizzazione del Il Cigno e sarà in grado di ospitare e gestire circa 60 posti letto. In questo modo la nostra Cooperativa potrà dare una risposta concreta ai bisogni del territorio erogando servizi per le persone più fragili”.

“Questa ristrutturazione – afferma l’Assessore alla Protezione sociale di Rimini Kristian Gianfreda – rappresenta un passo importante verso il miglioramento dei servizi per la nostra comunità, in particolare per le persone anziane e fragili. La Casa Residenza Anziani San Fortunato di Covignano è una risorsa preziosa per la città di Rimini. L’intervento in corso non solo migliorerà la qualità delle strutture, ma garantirà anche un ambiente più sicuro e confortevole per gli ospiti. Una struttura di importante valore storico-artistico che unisce la memoria del passato con la speranza del presente, rispondendo alle esigenze di una popolazione sempre più anziana. Siamo grati alla Cooperativa Il Cigno per il suo impegno e il suo investimento, che contribuirà a rafforzare ulteriormente il nostro sistema di welfare.”

Anche Don Danilo Manduchi, Vicario Episcopale per l’Economia della Diocesi di Rimini, che conosce molto bene questa realtà, non nasconde la sua soddisfazione: “San Fortunato è divenuta una realtà in grado di rispondere ad un bisogno primario della società, accogliendo ospiti non autosufficienti che hanno bisogno non solo di servizi sociosanitari, ma anche di persone in grado di stimolarli nella relazione. La Cooperativa Il Cigno oggi porta avanti questa mission erogando servizi di qualità con una forte attenzione verso le persone fragili. Grazie alla Cooperativa il Cigno per aver dato seguito ad un investimento coraggioso ed essersi assunta un impegno così importante nella ricostruzione di una struttura che ha un grande valore collettivo per la nostra società”.

