Rimini. La cultura nello sport – Un ciclo di incontri e racconti sulla cultura dell’attività sportiva

Il bagno 26 di Rimini al centro di un mese di dibattiti e confronti su sport e cultura. Significato e valore dell’attività fisica e sportiva e del suo vero obiettivo, benessere e salute, al centro di un ciclo d’incontri con esperti del settore, medici, giornalisti. Cornice il nuovo Parco del Mare. Una iniziativa pensata e realizzata dalla Personal Trainer Elen Souza e dal fotografo riminese Giorgio Salvatori.

Il Waterfront di Rimini è cambiato: è un fatto evidente. Il Parco del Mare è il nuovo hardware che sta trasformando la città. Uno spazio per nuove, iniziative, manifestazioni, in grado di creare valore, crescita: un contesto urbano sempre più vivibile e partecipato dai cittadini e dai turisti. Un grande spazio pubblico pensato per le persone e offrire loro anche un luogo dedicato allo sport: attività fisica, motoria, o semplicemente MOVIMENTO. In una parola è BENESSERE e quindi SALUTE, un valore sempre più percepito come estremamente importante e da considerare punto di riferimento nella vita di ogni giorno.

Parte da qui il percorso di incontri sulla sabbia “LA CULTURA NELLO SPORT – CICLO DI INCONTRI E RACCONTI SULLA CULTURA DELL’ATTIVITÀ SPORTIVA”, in programma al Bagno TIKI 26 di Rimini e organizzato dal TEAM della Personal Trainer Brasiliana Elen Souza e dal fotografo ed esperto di comunicazione Giorgio Salvatori.

Entrambi, già organizzatori di iniziative pubbliche quali “Walk on the Beach” (camminata sportiva sulla spiaggia che si svolge due volte alla settimana all’alba e al tramonto), “Sport & Cultura” (camminate che e attività sportiva che unisce lo sport all’approfondimento storico, artistico e culturale della città di Rimini), “Work out all’alba” (attività di funzionale in riva al mare). Del resto, l’obbiettivo dell’attività e di ogni iniziativa di Elen Souza e il suo Team è trasformare la spiaggia, 365 giorni all’anno, estate e inverno e fuori da ogni logica stagionale, il Parco del Mare in luogo di sport e benessere.

Il primo dei quattro appuntamenti in programma tra luglio e fine agosto sarà domani pomeriggio (giovedì 25 luglio) dove si affronterà il tema “Il beneficio dell’attività all’aria aperta da un punto di vista medico”. Dalle 18.30, al Tiki 26, un’ora di dialogo e confronto con Francesca Businaro medico dello sport, e Giulia Miserocchi medico all’ospedale IRST di Meldola.

Al centro della discussione uno degli elementi centrali della cultura dello sport e soprattutto della sua pratica, saltuaria, amatoriale o agonistica che sia: quanto il movimento faccia bene alle persone come strumento concreto ed efficace di prevenzione delle patologie sanitarie e aiuti a recuperare una buona forma a chi con una malattia si sta confrontando.

Il bagno 26 già da anni, ha intercettato l’attività sportiva offrendo servizi e strutture che si integrano perfettamente con il Parco del Mare, luogo per praticare diverse attività: dall’attività funzionale allo Yoga, dal Crossfit al pilates, ma anche la corsa, Cycling, mobility, calisthenics, beach volley, zumba ecc ecc Un luogo “attivo” per lo sport non solo dei mesi estivi ma soprattutto durante i mesi “fuori stagione”.

“Il ciclo d’incontri cerca di raccontare un aspetto essenziale della vita di ogni persona. Il rapporto tra attività fisica, movimento, attività funzionale all’aria aperta, sport e benessere e la loro ricaduta sulla salute – spiega Giorgio Salvatori e ai nostri partner Rivierabanca ed ERBA VITA, vogliamo farlo da diversi punti di vista.

Cultura dello sport significa divertimento, aggregazione, relazione con gli altri ma anche cura del corpo, dell’alimentazione alimentazione anche se non si è professionisti o agonisti di qualsiasi discipline sportiva”.

“Tutti sappiamo che l’attività fisica “fa bene”, ma si sa poco sul perché. Nell’incontro di domani vorrei fornire qualche dato, in maniera un po’ più approfondita ma fruibile da tutti, riguardo ai benefici dell’attività fisica sia nella prevenzione delle patologie tumorali, sia per quanto riguarda i benefici che può avere in chi intraprende un percorso di cura oncologica” ha sottolineato Giulia Miserocchi specializzanda in Oncologia Medica presso l’Università di Ferrara con sede all’Ospedale Irst di Cesena.

“Frequento con gioia, da alcuni anni, le attività sportive del team di Elen Souza al bagno 26 e i prodotti nutraceutici di Erba Vita si sposano perfettamente con ognuna delle sue proposte sportive – ha concluso Alessia Valducci, Chairwoman del Gruppo Valpharma – infatti noi crediamo molto nei valori e nei benefici dello sport e delle attività all’aria aperta, sia d’estate, che d’inverno”.

I successivi appuntamenti, in programma a agosto, saranno con il nutrizionista Diego Palazzini, una riflessione su come la nutrizione di uno sportivo sia importante e come spiegare e diffondere l’educazione alimentare tra le persone. A seguire un confronto sui modi più efficaci per raccontare al pubblico il concetto di Welness condotto da Luigi Angelini e infine il racconto di Franco Bonera, un giornalista e autore del libro “Pezzi di Colore” sullo sport più diffuso il calcio, assieme a Carlo Cavriani, capo cronista del Carlino Rimini.

Il ciclo di incontri si svolge con il Patrocinio dell’Assessorato allo Sport del Comune di Rimini.

Programma degli incontri

-GIOVEDI 25 LUGLIO 2024 ore 18,30

L’IMPORTANZA DELL’ATTIVITA’ SPORTIVA ALL’ARIA APERTA” – racconto di dott.ssa Giulia Miserocchi e Dott.ssa Francesca Businaro

-VENERDÌ 9 AGOSTO 2024 ore 18,30

SPORT E NUTRIZIONE – Prof Diego Palazzini Nutrizionista Clinico e dello Sport

-VENERDI’23 AGOSTO 2024 ORE 18,30

COMUNICARE E DIFFONDERE COINVOLGERE IL WELLNESS con Luigi Angelini – consulente e docente Universitario Wellness Culture.

-VENERDI 30 AGOSTO 2024 ore 18,30

“LO SPORT: IL CALCIO COME ERA, E COME È ”

Presentazione del libro “Pezzi di colore” di Franco Bonera – autore del libro e giornalista

CARLO CAVRIANI – Capo Cronista del Carlino Rimini .