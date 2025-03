Rimini. La cultura sotto l’albero. Dalle Gift card di Visit Rimini alla Rina felliniana in 3D

La cultura sotto l’albero. Rimini, con il suo mix di arte, storia e atmosfere felliniane, offre tante proposte per sorprendere amici e familiari con cadeau originali per le feste. Regali immersivi, fatti di esperienze e scoperte che svelano le mille sfaccettature di una città piena di incanto e attraversata da tante anime.

Le gift card di Visit Rimini sono ad esempio un’idea perfetta per chi desidera andare alla scoperta del passato della città e osservarla da nuove prospettive.

Tra le proposte l’idea di un momento conviviale al Teatro Galli, uno dei luoghi simbolo di Rimini. Con questa card, è possibile regalare un caffè o un drink accompagnato da finger food, da gustare mentre si ammira dall’alto Piazza Cavour, cuore medievale della città. Un’altra opzione è la gift card ‘Rimini City Tour’, che permette di immergersi nella storia e nell’arte di Rimini con visite guidate nei suoi luoghi della cultura, come il Tempio Malatestiano, capolavoro rinascimentale di Leon Battista Alberti, e il Castel Sismondo, antica fortezza dei Malatesta. A queste due offerte, si aggiunge anche la gift card ‘Le Meraviglie di Rimini’, un viaggio alla scoperta delle testimonianze più affascinanti dell’antica Ariminum, colonia latina e crocevia delle principali vie romane come la Flaminia, l’Emilia e l’Aretina. Il tour include soste presso l’Arco d’Augusto, porta di ingresso della città, e il suggestivo Ponte di Tiberio, bimillenario capolavoro di ingegneria. La card consente anche di esplorare il centro storico con tappe al Tempio Malatestiano, in Piazza Cavour, alla Vecchia Pescheria e al restaurato Teatro Galli. Inoltre, include la visita al Cinema Fulgor, il cinema felliniano che conserva l’anima onirica del grande Maestro.

Per gli appassionati di cinema e arte contemporanea, altre idee regalo sono legate al Fellini Museum, il museo diffuso che celebra il genio del regista riminese premio Oscar con installazioni, proiezioni e opere d’arte ispirate alla sua visione e che nel suo ‘bookshop’ propone oggetti originali e libri in edizione limitata. Dalla colorata scultura in 3D della celebre Rinoceronte di ‘E la nave va’, affettuosamente conosciuta dai riminesi come ‘Rina’, una delle immagini più iconiche dell’immaginario felliniano, al Libro dei Sogni di Fellini per conoscere le stanze più segrete e intime del cineasta, a cui si aggiungono tanti altri volumi ispirati alla sua vita, alle sue pellicole e ai suoi disegni. E ancora le ‘shopper’ di tela del Fellini Museum, disponibili in diversi colori, e il porta occhiali con l’auspicio di immergersi nelle visioni oniriche della settima arte. Tutte idee per sostenere il patrimonio culturale della città, nonché per regalare esperienze e bellezza.

Comune di Rimini