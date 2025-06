Rimini, la GdF rovina la Notte Rosa ai venditori di falsi: sequestrati 300mila articoli contraffatti

Alla vigilia della celebre Notte Rosa, evento clou dell’estate romagnola, la Guardia di Finanza di Rimini ha messo a segno un’importante operazione di contrasto alla contraffazione e alla vendita di prodotti non sicuri, sequestrando circa 300.000 articoli contraffatti o privi dei requisiti minimi di sicurezza.

L’operazione, frutto di un piano di intervento mirato predisposto dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza, ha portato il Gruppo di Rimini a individuare e perquisire tre magazzini nascosti nel centro storico della città, tutti riconducibili a un grossista ora denunciato a piede libero.

Tra i prodotti sequestrati figurano articoli con marchi contraffatti di noti brand internazionali come Nike, Apple, Gucci, Louis Vuitton, Armani, Pokemon e Super Mario Bros, ma anche circa 15.000 pupazzi collezionabili delle serie Sonny Angel e Pop Mart, veri e propri fenomeni globali nel mondo delle blind box e degli oggetti da collezione.

Oltre alla merce contraffatta, sono stati rinvenuti anche circa 140.000 articoli di bigiotteria (orecchini, ciondoli, perline) privi delle indicazioni obbligatorie su sicurezza, composizione e origine, come previsto dal Codice del Consumo (artt. 6 e 11). Queste violazioni, sottolinea il comunicato delle Fiamme Gialle, espongono i consumatori a potenziali rischi per la salute, soprattutto in caso di materiali non dichiarati a contatto diretto con la pelle.

Le sanzioni amministrative previste per le irregolarità riscontrate possono arrivare fino a 50.000 euro, mentre il titolare dell’attività è stato denunciato per ricettazione e commercializzazione di beni con marchi contraffatti. La sua posizione è attualmente al vaglio dell’Autorità Giudiziaria, restando valida la presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva.

Nel comunicato, la Guardia di Finanza rimarca l’importanza di questo tipo di attività: “La contraffazione e il commercio di prodotti non genuini e insicuri danneggiano il mercato, sottraendo opportunità alle imprese oneste e mettendo in pericolo la salute dei consumatori”, si legge nella nota ufficiale.

L’operazione si inserisce in un più ampio piano di controlli attivati sul territorio proprio in concomitanza con l’aumento di presenze turistiche legato alla Notte Rosa, per garantire legalità e sicurezza economica anche nel settore commerciale e della distribuzione.