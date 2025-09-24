Rimini. La Giunta approva il progetto esecutivo per la mensa della Scuola Primaria “Flavia Casadei”

La Giunta comunale ha approvato ieri pomeriggio il progetto esecutivo per la realizzazione della mensa della Scuola Primaria “Flavia Casadei”, nell’ambito del “PNRR Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido all’università” (Piano di estensione del tempo pieno e mense). Un intervento, del valore complessivo di 840mila euro, che rappresenta un passo avanti importante per il potenziamento dell’offerta formativa del territorio riminese.

Il progetto prevede la realizzazione di una nuova mensa di circa 350 metri quadrati che sarà annessa all’edificio scolastico esistente di via E. Morri. La struttura è stata progettata per accogliere gli studenti delle 20 aule della scuola primaria, garantendo spazi dedicati e idonei per l’estensione del tempo pieno scolastico attraverso turni organizzati. L’edificio sarà accessibile tramite il corpo scale situato nell’ala est della scuola esistente e si configurerà come un volume architettonico moderno con funzioni interne chiaramente identificate.

La nuova mensa comprenderà diversi ambienti funzionali: un primo blocco servizi destinato all’accesso degli studenti con spogliatoi, bagni, un’area per lo sporzionamento degli alimenti e il lavaggio delle stoviglie, accessibile anche da un ingresso secondario esterno. L’ampia sala mensa sarà caratterizzata da un unico setto portante centrale che eliminerà la necessità di ulteriori strutture puntuali, garantendo la massima flessibilità dello spazio. Particolare attenzione è stata posta alla connessione con l’esterno: ampie portefinestre consentiranno l’accesso diretto al giardino, favorendo l’utilizzo delle aree esterne come naturale estensione degli spazi didattici ed educativi.

Questo importante investimento si inserisce nel più ampio quadro delle politiche nazionali per il potenziamento dell’istruzione. Il progetto infatti era stato candidato, nel settembre 2024, all’avviso pubblico per la messa in sicurezza e realizzazione di mense scolastiche nell’ambito del PNRR. Nell’ottobre 2024. Poi con Decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito, era stata approvata la graduatoria degli interventi ammessi a finanziamento, autorizzando il Comune di Rimini ad avviare tutte le procedure necessarie per il rispetto delle tempistiche previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Il finanziamento di 840mila euro è garantito dal contributo statale PNRR M4C1, investimento 1.2 “Piano di estensione del tempo pieno e mense”, finanziato dall’Unione europea attraverso il Next Generation EU.

L’aggiudicazione alla ditta appaltatrice è già avvenuta e la consegna dei lavori è prevista per lunedì prossimo, 29 settembre, mentre la conclusione definitiva dell’intervento è programmata per giugno 2026. Questo tempismo permetterà di rispettare pienamente le scadenze imposte dal PNRR, garantendo al contempo la realizzazione di un’infrastruttura moderna e funzionale che migliorerà significativamente l’offerta educativa della Scuola Primaria “Flavia Casadei”.

Comune di Rimini