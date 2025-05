Rimini, la grande musica internazionale accende la 76esima Sagra Malatestiana

Con un programma di oltre 40 appuntamenti tra concerti sinfonici, recital, danza, incontri e progetti speciali, la 76esima edizione della Sagra Musicale Malatestiana si conferma tra i festival più prestigiosi della scena culturale italiana. In scena da fine estate fino a dicembre 2025, animerà teatri, chiese e luoghi d’arte con un mix di grandi nomi internazionali, novità assolute e spazio per i giovani talenti.

Le stelle di Londra e il ritorno di Bartoli

Tre le orchestre londinesi protagoniste al Teatro Galli: la Philharmonia Orchestra con Santtu-Matias Rouvali e Bruce Liu (3 settembre), la neonata Constellation Orchestra diretta da Sir John Eliot Gardiner (15 settembre) e l’Orchestre Révolutionnaire et Romantique con il Monteverdi Choir (21 settembre).

Attesissimo anche il ritorno di Cecilia Bartoli (28 settembre) con il recital “Si dolce è ‘l tormento”, accompagnata dai Musiciens du Prince – Monaco.

Preljocaj reinterpreta il Lago dei cigni

Il 22 ottobre la danza sarà protagonista con il Ballet Preljocaj, che porterà in scena un Lago dei cigni contemporaneo e visionario. L’innovativa rilettura firmata da Angelin Preljocaj affianca ?ajkovskij a sonorità moderne e riflessioni sociali.

Speciali e sperimentazioni: Eastman, Berio, Wunderkammer

Tra i progetti speciali spiccano l’omaggio a Julius Eastman (18 settembre), il viaggio “Vox in femina” di Laura Catrani (24 settembre), e la Wunderkammer Orchestra (4 dicembre) con un tributo a Lord Byron. Il 14 novembre Sentieri Selvaggi eseguirà al buio In iij. Noct di Haas.

Musica per e con i giovani

Con il Progetto Mentore, i giovani fino a 25 anni potranno seguire gratuitamente concerti e incontri. Tra le iniziative dedicate: la Settimana della musica (fino al 29 maggio), il recital dell’arpista Agnese Contadini (2 ottobre), e il gran finale con la Grande Orchestra Giovanile di Rimini (dicembre).

Omaggi, conferenze, musica antica e organistica

In cartellone anche un omaggio a Ezio Bosso (18 ottobre), la Maratona Beethoven (23 novembre), e i concerti d’organo in tre chiese riminesi. Non mancano gli incontri culturali del ciclo Parole per la Musica, con ospiti come Giovanni Bietti, Guido Barbieri e Carla Moreni.

Biglietti in prevendita dal 31 maggio

I biglietti saranno in vendita da sabato 31 maggio alla biglietteria del Teatro Galli e su Vivaticket. Tutte le informazioni e il programma completo sono disponibili su www.sagramusicalemalatestiana.it.