Rimini. La Guardia di Finanza salva tre persone in mare: il motoscafo imbarcava acqua

Nella mattinata di domenica i finanzieri del Reparto Operativo Aeronavale di Rimini hanno tratto in salvo tre persone che viaggiavano a bordo di un motoscafo lungo otto metri, soccorse a mezzo miglio dal porto di Rimini

Poco prima dalle otto circa, la Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Rimini aveva richiesto l’intervento delle unità della Guardia di Finanza: l’imbarcazione si stava riempendo d’acqua e rischiava di affondare.

Prontamente, il Guardacoste “G.221 Capitano Cultrona” del ROAN di Rimini raggiungeva la zona indicata, costatando come i passeggeri di un’imbarcazione fossero in evidente difficoltà: dal locale motori l’acqua entrava di continuo e la situazione sarebbe precipitata in poco tempo-

Dopo aver tratto a bordo i 3 malcapitati ed aver constatato le loro buone condizioni di salute, si provvedeva celermente ad assicurare l’imbarcazione con i mezzi di esaurimento e anti falla di bordo, scongiurandone così l’affondamento.

Quest’ultima veniva scortata presso il porto di Rimini per gli interventi di riparazione necessari mentre alle 3 persone, che non hanno riportato conseguenze, non è rimasto altro che riprendersi dallo spavento per la brutta avventura vissuta.