Rimini. La madre scende dal treno per un attimo ma il treno riparte con la figlia di 8 anni a bordo. Momenti di panico alla stazione ferroviaria

La brutta avventura della mamma che si è separata per pochi istanti da sua figlia di 8 anni mentre scendeva dal treno alla stazione di Rimini è finita bene. Nel tardo pomeriggio di Pasqua, la donna ha deciso di lasciare il vagone durante una breve sosta, ma il convoglio è ripartito con la bambina a bordo. Presa dal panico, la mamma ha iniziato a urlare in preda alla disperazione, attirando l’attenzione degli agenti della Polfer. Grazie all’intervento della Polizia di Stato, è stato possibile contattare Trenitalia per rintracciare la bambina e allo stesso tempo assistere la mamma nell’attesa di ricongiungersi con la piccola.