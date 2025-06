Rimini. La Notte Rosa è ai nastri di partenza: le modifiche alla circolazione, il divieto di uso dei monopattini e dei contenitori di vetro nelle zone interessate dagli eventi

La Notte Rosa è ai nastri di partenza e con lei un lungo pink weekend pieno di appuntamenti tutti da non perdere. Si parte con la serata danzante che trasforma piazza Cavour in una balera a cielo aperto (19 giugno), si prosegue con le feste sulla spiaggia di Un mare di Rosa (20 giugno), con la passeggiata Incanto Rosa (21 giugno) che abbraccia tutto il litorale, da Torre Pedrera a Miramare, con diverse postazioni diffuse con maghi, illusionisti e acrobati, giochi di luce, il concerto all’alba sulla spiaggia di Rimini Terme con Semplicemente Frida con Frida Bollani Magoni (sabato 21 giugno ore 05) che incanterà il pubblico con il suo nuovo spettacolo. A chiudere il programma della Notte Rosa, dal 22 al 24 giugno sul Belvedere di Piazzale Kennedy la Liscio Street Parade. Nel mezzo più di 60 appuntamenti solo a Rimini (programma completo)

Tra gli appuntamenti più attesi la due giorni di RDS Summer Festival, il tour musicale più atteso dell’estate che trasformerà piazzale Fellini in una gigantesca festa a cielo aperto tra grandi nomi della musica italiana, nuovi talenti e tantissime sorprese.

L’appuntamento a ingresso gratuito con RDS Summer Festival avrà fra i protagonisti il 20 giugno Alessandro, Aiello, Bigmama, Carl Brave, Olly e Sarah Toscano mentre il 21 giugno saliranno sul palco di piazzale Fellini Cioffi, Clara, Elodie, Fedez, Gaia, Sophie and the Giants e Tananai. A fare da padroni di casa a Rimini gli speaker della radio: Rossella Brescia, Ciccio & Baz di Tutti Pazzi per RDS.

Come ogni anno l’arrivo della Notte Rosa porta con se alcune modifiche alla circolazione e divieti sull’uso di contenitori in vetro.

> Modifiche alla circolazione

Per garantire lo svolgimento in sicurezza della Notte Rosa e, in particolare, dell’evento RDS Summer Festival previsto in Piazzale Fellini nelle serate del 20 e del 21 giugno, sono state predisposte alcune modifiche alla circolazione in concomitanza della manifestazione e aluni divieti nei giorni precedenti.

Dal 16 giugno alle ore 08:00 fino al 23 giugno alle ore 24:00, è vietato il transito e la sosta veicolare sulla Rotonda Lucio Battisti, lungo il tratto della carreggiata lato monte, fino a via Colombo e da lì fino all’intersezione con via Alfredo Bianchi.

Inoltre, dalle ore 13:00 del 20 giugno alle ore 08:00 del 22 giugno, il divieto di circolazione sarà esteso all’intera Rotonda Lucio Battisti, includendo anche la carreggiata lato mare, fino all’incrocio tra viale Tintori e via Bianchi.

Durante lo stesso periodo, saranno chiuse al traffico anche:

-Viale Beccadelli, da viale Vespucci al Lungomare Tintori,

-via Giulietta Masina

-via Luci del Varietà.

In tutta l’area interessata dai divieti, non sarà consentito il transito nemmeno a biciclette e monopattini, anche se condotti a mano.

> Chiusura della scogliera del porto canale

Al fine di garantire condizioni di massima sicurezza durante lo svolgimento dello spettacolo di fuochi d’artificio che si terrà a mezzanotte tra venerdì 20 e sabato 21 giugno, l’accesso alla scogliera del Porto Canale è vietato a partire dalle ore 8:00 di giovedì 19 giugno fino alle ore 4:00 di sabato 21 giugno 2025.

> Divieto di vendita ed utilizzo contenitori di vetro

In occasione della Notte Rosa, sono previste alcune limitazioni riguardanti l’uso e la vendita di bevande in contenitori di vetro.

Nel raggio di 250 metri dall’area compresa tra Piazzale Fellini, la Rotonda Lucio Battisti e il tratto di Lungomare Tintori tra via Beccadelli e via Bianchi, è vietata la vendita e la somministrazione di bevande in vetro, compresi i distributori automatici nel periodo:

dalle ore 17:00 del 20 giugno alle 07:00 del 21 giugno

dalle 17:00 del 21 giugno alle 07:00 del 22 giugno

Lo stesso divieto si applica anche nelle aree a mare delle linee ferroviarie Rimini–Ravenna e Rimini–Ancona, nei seguenti orari:

dalle 20:00 di venerdì 20 giugno alle 07:00 di sabato 21 giugno

dalle 20:00 di sabato 21 giugno alle 07:00 di domenica 22 giugno

Inoltre, durante lo svolgimento degli eventi, non sarà consentito accedere alle aree delle manifestazioni con bottiglie o contenitori in vetro di qualsiasi tipo.

Resta comunque permessa la vendita per asporto di bevande in contenitori di plastica o in lattina, così come la somministrazione di bevande in vetro all’interno dei locali.

> Deroga ai limiti acustici e illuminazione spiaggia

In occasione della serata principale della Notte Rosa 2025, è altresì prevista una deroga ai consueti limiti di orario e durata per le manifestazioni musicali. Su tutto il territorio comunale, nella notte tra il 20 e il 21 giugno, gli eventi musicali potranno proseguire fino alle ore 02:30.

La deroga si applicherà anche nella giornata di sabato 21 giugno, esclusivamente per il “Concerto all’Alba” presso Rimini Terme, che si terrà dalle ore 05:00 alle ore 07:00.

Inoltre, per garantire una maggiore sicurezza e visibilità, i concessionari degli stabilimenti balneari dovranno mantenere accesi gli impianti di illuminazione dal tramonto all’alba, seguendo gli stessi orari previsti per l’illuminazione pubblica.

