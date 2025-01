Rimini. “La Piadineria Iris” di Rivabella diventa Bottega Storica

La Piadineria Iris di Rivabella – lungomare Viale Paolo Toscanelli, 58 – è stata insignita del prestigioso titolo di “Bottega Storica”, un riconoscimento che celebra la sua lunga tradizione e il ruolo fondamentale nella cultura gastronomica locale.

Fondata nel 1957 dalla Signora Iris (famiglia Gagiotti), la Piadineria Iris è da 67 anni un punto di riferimento simbolico sul lungomare di Rivabella, amato da residenti, turisti e appassionati della vera piadina riminese.

Con una gestione esclusivamente estiva, la Piadineria Iris affonda le sue radici nella tradizione romagnola, portando avanti con passione una ricetta tramandata di generazione in generazione. Ogni piadina, preparata e farcita al momento, conserva il sapore autentico della piadina riminese grazie all’utilizzo di materie prime di alta qualità e a un procedimento che rispetta i segreti della tradizione familiare.

Nel corso degli anni, la Piadineria Iris, sempre al civico 58 del lungomare Toscanelli di Rivabella, ha mantenuto il nome della fondatrice nonostante due passaggi di gestione. Oltre al nome, è rimasta intatta anche la convivialità tipica della Riviera Romagnola, rendendo il locale un luogo ideale per momenti di relax o serate animate lungo la passeggiata di Rivabella, da qualche anno riqualificata e rinominata Parco del Mare nord e con il mare come suggestivo sfondo.

L’inconfondibile insegna e l’atmosfera del locale richiamano il fascino degli anni ’50 e ’60. La struttura muraria originale e i caratteristici pilastri delle costruzioni marine di quel periodo sono stati preservati, anche durante il restauro del 2006, che ha modernizzato il locale mantenendone l’organizzazione originaria, come documentano le fotografie storiche. All’interno, gli strumenti tradizionali utilizzati per la produzione della piadina attirano l’attenzione di visitatori e appassionati di storia locale. Conservati con cura, questi oggetti raccontano l’evoluzione del lavoro artigianale, arricchito oggi da tecnologie moderne che garantiscono una qualità sempre eccellente.

Dal 2006, la Piadineria è gestita da Antonio Gavelli, affiancato dalla moglie Manuela, che hanno portato avanti con dedizione la tradizione dell’attività. Oltre a essere un simbolo della cultura gastronomica, la Piadineria Iris è diventata un luogo iconico per eventi, feste private e celebrazioni. Il suo ruolo nella “movida” estiva di Rivabella è fondamentale, favorendo un turismo sano e inclusivo. La nomina a “Bottega Storica” celebra non solo la longevità della Piadineria Iris, ma anche il suo impegno nel mantenere vive le tradizioni. Questo riconoscimento è stato reso possibile dall’iscrizione nell’Albo delle Botteghe Storiche, che richiede il rispetto di specifici criteri: svolgimento della stessa attività per almeno 50 anni consecutivi nello stesso locale o area pubblica, mantenimento delle caratteristiche originarie, radicamento nel tempo e presenza di elementi di particolare interesse storico, artistico, architettonico o culturale.

L’assessore Juri Margini si è complimentato con i titolari, Antonio e Manuela, incontrandoli nel locale a Rivabella, nonostante la chiusura invernale, un’occasione per congratularsi per la recente iscrizione e augurare loro un felice anno 2025.