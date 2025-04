Rimini. La Polizia arresta 3 persone sorprese di notte a rubare in un cantiere edile

Nella serata del 25 aprile la Polizia di Stato ha tratto in arresto 3 uomini per tentato furto aggravato.

Nello specifico, verso le ore 23.00 venivano inviate le Volanti in zona Ospedale, ove vi era stata una segnalazione da parte di un cittadino che aveva notato alcuni estranei introdursi all’interno di un cantiere edile.

Giunti sul posto i poliziotti udivano dei rumori provenienti da un container e appuravano che vi erano dei soggetti intenti a rovistare, i quali, sorpresi in flagranza, cercavano di guadagnarsi la fuga, senza riuscirci grazie al tempestivo intervento degli agenti.

Dal sopralluogo si notava che, per introdursi, i 3 avevano forzato il lucchetto e che stavano accumulando materiali ed attrezzature di consistente valore (diverse migliaia di euro) da asportare.

Venivano tratti in arresto per il reato di tentato furto aggravato in concorso e disposto il trattenimento nelle camere di sicurezza della Questura in attesa della direttissima programmata nella giornata del 26 aprile.

Si ricorda che nei confronti delle persone indiziate ed imputate vige la presunzione di innocenza.

Comunicato stampa