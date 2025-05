Rimini. La Polizia di Stato arresta due persone per falsa attestazione sull’identità personale

Nella mattina del 5 maggio 2025, una pattuglia appartenente all’Ufficio Polizia di Frontiera di Rimini, nell’ambito di un’attività di controllo del territorio di competenza, ha proceduto al controllo di autocarro a bordo del quale sono stati trovati due giovani di 20 e 22 anni, impiegati in attività di montaggio mobili, i quali, all’atto dei controlli hanno declinato generalità comunitarie.

Nutrendo dubbi in ordine alle informazioni ricevute, il personale operante decideva di accompagnare in ufficio i due per svolgere approfondite verifiche.

Grazie all’interessamento del Servizio di Cooperazione di Polizia si poteva così appurare come le generalità fossero false ed i due in realtà fossero cittadini moldavi, privi di permesso di soggiorno ed in stato di irregolarità.

Pertanto, i due stranieri sono stati tratti in arresto per falsa attestazione sull’identità personale.

Nella mattinata del 06.05.2025 i due giovani sono stati condotti innanzi all’Autorità Giudiziaria che ha convalidato l’arresto.

Al termine degli atti di rito ai due stranieri, irregolari, sono stati notificati i decreti di espulsione dal territorio nazionale e divieto di ingresso in tutto lo Spazio Schengen per 3 anni.

Polizia di Stato