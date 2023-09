Rimini. La sanità al centro del consiglio comunale del 19 settembre. Gli esiti della seduta

Dopo la votazione (con 21 voti favorevoli) e la convalida dell’attribuzione del seggio rimasto vacante a seguito delle dimissioni del consigliere comunale Filippo Zilli alla consigliera Ada Di Campi, prima dei non eletti della lista Fratelli d’Italia, si è aperto il consiglio comunale che si è riunito ieri pomeriggio per un confronto, in una seduta senza interrogazioni, sulle criticità attuali e sulle prospettive future dell’assistenza territoriale nel Comune di Rimini e lo sviluppo del piano distrettuale di contrasto alle disuguaglianze nell’accesso ai servizi sanitari, che ha visto la partecipazione del direttore dell’Ausl Romagna Tiziano Carradori che ha illustrato il contesto di riferimento generale e le criticità con cui si confronta la sanità locale.

E’ stato approvato con 19 voti favorevoli, 1 astenuto e 8 contrari il secondo punto all’ordine del giorno presentato dai consiglieri Manuela Guaitoli e Matteo Petrucci inerente il sostegno alla promozione e all’attuazione delle linee di indirizzo alle aziende sanitarie per la riorganizzazione della rete dell’emergenza urgenza in Emilia Romagna e al progetto di legge di iniziativa regionale per evitare la crisi del sistema sanitario nazionale.

Via libera (19 favorevoli, 7 astenuti e nessun contrario) anche alla costituzione di una associazione temporanea di scopo in qualità di partenariato per l’adesione al Gal – Gruppo di azione locale – della pesca e acquacoltura – costa dell’Emilia-Romagna, per partecipare alla selezione delle strategie di sviluppo locale nel settore della pesca e dell’acquacoltura e per la realizzazione del relativo piano di azione, in attuazione del programma operativo a valere sul fondo europeo per gli affari marittimi e per la pesca. L’obiettivo del GAL, come noto, è quello di promuovere lo sviluppo sostenibile delle comunità di pesca e acquacoltura della costa, quali volani per la crescita della filiera ittica, accompagnata da quella turistica e culturale del territorio. Una proposta presentata anche in un incontro pubblico per raccogliere le indicazioni e le osservazioni degli operatori e della città.

