Rimini. La seconda edizione del Moab Court Experience ha acceso il Parco del Mare

Confermata la validità del format. Squadre provenienti da tutta Italia e Food Court con prodotti del territorio i punti vincenti. In 2 anni il Moab Court si conferma il punto di riferimento degli amanti dei campetti italiani.

Non ha tradito le aspettative la seconda edizione del MOAB COURT EXPERIENCE, l’evento che si è tenuto nel week end nel cuore del Parco del Mare, all’interno del “campetto” realizzato due anni fa dalla stessa MOAB insieme al Comune di Rimini.

Durante la due giorni che ha messo insieme basket, food e musica si sono date appuntamento squadre 3×3 provenienti da tutta Italia e non solo che hanno voluto sfidarsi nel torneo senior per vincere il montepremi di 1.000 euro messo in palio dagli organizzatori.

Vienna, Milano, Bologna, Viterbo, Arezzo sono solo alcune delle località di provenienza dei team top che sono scesi in campo in un tabellone dove erano diverse le formazioni locali tra Rimini, Riccione e Santarcangelo.

Sabato sera tra le migliori quattro che sono entrate in semifinale, ben due erano “riminesi” che però si sono dovute arrendere alla forza delle avversarie. OutOfBolo (Bologna) ha avuto la meglio sui Dolphins (Riccione) mentre i Latin Lovers (Milano) hanno sconfitto gli Amplia Milano (che al di là del nome erano di Santarcangelo).

Nella finale decisiva dove ad essere rappresentate erano due capitali dello streetball come Milano e Bologna la vittoria è andata ai Latin Lovers meneghini.

Nel pomeriggio di venerdì invece era andato in scena il 3×3 dedicato agli Under 14 e Under 16 organizzato in collaborazione con Rinascita Basket Rimini che ha visto la partecipazione di una decina di squadre a rappresentare l’universo RBR.

Il MOAB COUT EXPERIENCE è stato pensato insieme a Danilo Paura, Enrico Gori e Davide Lamma (protagonista dei clinic di venerdì e sabato) e organizzato con il patrocinio della Regione Emilia-Romagna, Sport Valley e del Comune di Rimini, con il sostegno di Erba Vita, Galvanina e Birra Amarcord che sono state tra le protagoniste della Food Court sul Belvedere di piazzale Kennedy.

La food court, accuratamente selezionata per l’evento, ha visto la presenza di una varietà di delizie culinarie grazie alla partecipazione di Necessaire Rimini, Trattoria da Lucio, Osteria Fondo, Match Hot Wild Tasty, Lella al Mare e Gelateria 3Bis.

FOCUS SULL’EVENTO

Il Moab Court Experience gode del patrocinio della Regione Emilia-Romagna, Sport Valley e Comune di Rimini ed è sostenuto da Erba Vita, La Galvanina e Birra Amarcord.

Media partner: VisitRimini

Sustainability partner: Gruppo Hera.

Evento realizzato con il supporto di: Prime Cleaning e Romagna Acque.