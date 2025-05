Rimini. La Stagione Lirica 2025 del Teatro Galli guarda al futuro. Da Cavalleria Rusticana al Lago dei Cigni

Primo appuntamento venerdì 11 aprile con il capolavoro di Mascagni in dittico con “Pagliacci” di Leoncavallo. A ottobre la grande danza con il celebre lavoro di ?ajkovskij nell’originale rivisitazione del coreografo Angelin Preljocaj

Il 7 febbraio anteprima per le scuole elementari con una favola in musica

Cavalleria rusticana, Pagliacci, Il barbiere di Siviglia, La cambiale di matrimonio, Lo specchio di Dioniso, Il lago dei cigni, e un’opera contemporanea dedicata ai più piccoli sono i titoli della Stagione Lirica 2025 del Teatro Galli di Rimini che spazia nel grande repertorio del melodramma e del balletto e coinvolge nelle nuove produzioni tanti giovani musicisti.

Si apre la stagione venerdì 11 aprile (ore 20) – replica domenica 13 (ore 15.30) – con Cavalleria rusticana di Pietro Mascagni accoppiata ai Pagliacci di Ruggero Leoncavallo, un classico dittico ormai per i due capolavori del verismo italiano proposti in un nuovo allestimento presentato in una coproduzione internazionale che coinvolge i teatri di Rimini, Modena e Piacenza e l’Opera di Sofia e vede impegnati il regista Plamen Kartaloff, lo scenografo Giacomo Andrico e un cast di affermati cantanti tra cui Teresa Romano, Daniela Schillaci, Fabián Veloz e Amadi Lagha, affidato alla direzione di Aldo Sisillo sul podio dell’Orchestra dell’Emilia-Romagna Arturo Toscanini.

Unirà musica antica e contemporanea Lo specchio di Dioniso sul palco del Teatro Galli mercoledì 27 e giovedì 28 agosto (ore 21.30) dove i madrigali che il musicista rinascimentale Luzzasco Luzzaschi dedicò alle soliste del Concerto delle Dame di Ferrara si confrontano con i nuovi madrigali composti da Claudio Ambrosini, Alberto Caprioli e Luigi Sammarchi dando vita ad uno spettacolo curato da Guido Barbieri che si vale delle voci di Monica Bacelli, Valentina Coladonato e Laura Lanfranchi affidate alla direzione di Ugo Naustrucci alla guida dell’Ensemble Il dolce sguardo.

Produzione interamente affidata ai giovani sarà il nuovo allestimento de La cambiale di matrimonio, farsa musicale in un atto che segnò l’esordio a teatro di un giovanissimo Rossini. In scena al Teatro Galli mercoledì 8 ottobre (ore 20) lo spettacolo nasce dalla collaborazione tra il Conservatorio “Maderna-Lettimi” di Cesena e Rimini con l’Accademia delle Belle Arti di Bologna nello spettacolo che conta sulla direzione di Paolo Manetti e la regia di Alfonso Antoniozzi.

Si arriva alla danza giovedì 22 ottobre (ore 21) con il Lago dei cigni nell’originale rivisitazione del celebre coreografo Angelin Preljocaj, che al capolavoro di ?ajkovskij affianca arrangiamenti musicali contemporanei. Pur fedele alla struttura drammaturgica del celebre balletto con ventisei danzatori Preljocai porta in scena una versione del mito del cigno che danza nel contesto della società odierna. Concepito tra mondo reale e universo fantastico, questo Lago dei cigni lancia un attualissimo sguardo all’ecologia e al futuro e pone la sua attenzione su ogni personaggio attraverso una visione coreografica di forte impatto emotivo.

Con Il barbiere di Siviglia in scena venerdì 14 novembre (ore 20) – e replica domenica 16 (ore 15.30) – il Teatro Galli continua il viaggio nell’universo comico rossiniano avviato gli scorsi anni e proponendo per questa stagione il suo titolo più celebre in un allestimento del Maggio Musicale Fiorentino firmato da Damiano Michieletto, regista dalla forte impronta innovativa. Con i costumi di Carla Teti lo spettacolo diretto da Manlio Benzi nasce dalla scommessa di fare a meno di un tradizionale impianto scenografico per restituire all’opera di Rossini una sua inesauribile vena di leggerezza.

La stagione Lirica del Teatro Galli il prossimo 7 febbraio propone una significativa anteprima rivolta ai più piccoli, allievi delle scuole elementari: la favola per musica composta da Mauro Montalbetti e intitolata Brimborium! Ossia L’armadio dei ricordi. Racconta il musicista: “in un vecchio armadio chiuso vive un gruppo di oggetti dismessi. Prigionieri di un tempo ripetitivo, adagiati nella noia, rimuginano le loro ossessioni e i loro rimpianti, assillati dal ricordo di un mondo esterno della cui esistenza non sono nemmeno piu? certi. Ecco all’improvviso il suono di un violino che rianima gli oggetti e mostra come la musica sia una importante forma di speranza”

Prevendita

I biglietti per Cavalleria rusticana/Pagliacci, Il Barbiere di Siviglia e Il lago dei cigni saranno in vendita da sabato 8 febbraio (ore 10), alla biglietteria del Teatro Galli e on line su www.teatrogalli.it. Per informazioni 0541 793811 – biglietteriateatro@comune.rimini.it

Per Lo specchio di Dioniso e la prevendita partirà nel mese di maggio.

Comune di Rimini