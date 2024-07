Rimini. La truffa dell’Hotel Gobbi ai turisti, i proprietari decidono di chiudere

L’Hotel Gobbi di Marebello, coinvolto in una truffa nel 2022 che ha portato alla sua chiusura, non riaprirà più e sarà venduto. Diversi albergatori sono interessati all’acquisto, con alcune proposte per trasformarlo in uno staff hotel. Nel 2022, la struttura è stata sigillata dalla polizia a causa della truffa. Nel 2023, i proprietari l’hanno affittato ad altri gestori e rinominato Big. Tuttavia, nel 2024 hanno deciso di metterlo in vendita. Le indagini sulla truffa sono state concluse con l’accusa di associazione per delinquere per 8 persone. Gli indagati sono difesi dagli avvocati Orrù, Pisciotti e De Gregorio.