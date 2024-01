Rimini. La vicina di Pierina Paganelli: ‘io credo a mio marito Louis’

Bartolucci: ‘Siamo uniti come siamo sempre stati’

“Louis ed io non ci siamo lasciati.

Io e mio marito siamo uniti come lo siamo sempre stati, perché finché non avrò le prove di tutto quello che si è detto in questi mesi, io credo a Louis”.

Lo ha detto Valeria Bartolucci all’ANSA smentendo le illazioni circolate negli ultimi giorni su un allontanamento di casa del marito. Valeria e suo marito Louis Dassilva sono i vicini di casa di Pierina Paganelli, la pensionata di 78 anni uccisa la notte del 3 ottobre nel garage del condominio di via del Ciclamino a Rimini.

“I rapporti tra me e Louis – ha quindi ribadito Valeria – sono solidi e la nostra vita privata non deve essere passata continuamente nel tritacarne”. L’attenzione mediatica sulla coppia era seguita a quella degli investigatori della squadra mobile di Rimini, coordinati dal sostituto procuratore Daniele Paci, che stanno indagando sulla morte della pensionata devota testimone di Geova. In particolare su Louis, su Manuela Bianchi, nuora di Pierina e il fratello Loris, si erano concentrate le verifiche della polizia perché tutti e tre presenti nel condominio di via del Ciclamino la sera dell’omicidio.