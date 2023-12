Rimini. L’area ex Mercato Ortofrutticolo oggetto di ristrutturazione e riqualificazione. La Giunta approva l’affidamento ad Acer

Il progetto di riqualificazione dell’area dell’ex Mercato Ortofrutticolo Italiano (MOI) sta avanzando, con l’obiettivo di trasformare un’area urbana sottoutilizzata in un quartiere moderno e di alta qualità. L’Amministrazione ha affidato ad Acer la redazione del progetto di fattibilità tecnica economica e ha approvato uno schema di convenzione con l’Agenzia del Piano strategico per la realizzazione di un percorso partecipato che coinvolga la comunità, i professionisti e gli stakeholder. Sarà inoltre indetto un concorso di progettazione in collaborazione con gli ordini professionali.

Il progetto prevede la realizzazione di oltre 80 alloggi di proprietà comunale, di un asilo nido, di spazi per attività pubbliche e collettive, di una piazza, parcheggi pubblici e collegamenti ciclopedonali. L’obiettivo dell’Amministrazione è creare un quartiere completo, dotato di servizi e funzioni, collegato attraverso il Metromare e con una mobilità veicolare, ciclabile e pedonale potenziata.

L’Amministrazione sta lavorando anche per ottenere finanziamenti statali per il Programma Pinqua, in considerazione dell’ampliamento delle risorse annunciate dal ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini e del recente incontro del Piano casa del Mit, che prevede un investimento di cento milioni di euro in residenza pubblica sociale. L’Amministrazione confida che gli intenti si traducano in risorse effettive e continua con la progettazione, considerando il grande valore sociale dell’intervento.