Rimini. Le mostre e le visite guidate in città all’insegna dell’arte e della storia. Gli appuntamenti nell’ultimo fine settimana di giugno

Nel weekend Rimini si anima con un ricco calendario di appuntamenti tra visite guidate e mostre che offrono ai visitatori un’opportunità unica di scoprire le meraviglie storiche, artistiche e culturali della città, per vivere appieno la sua storia, arte e tradizione.

Per chi vuole un’introduzione completa alla storia e all’arte riminese, il City Tour Le Meraviglie di Rimini a cura di Visit Rimini, propone domani 28 giugno un percorso tra i simboli della città: dall’imponente Arco di Augusto al millenario Ponte di Tiberio, dal capolavoro rinascimentale del Tempio Malatestiano al suggestivo Castel Sismondo, fino al cuore felliniano del Cinema Fulgor. Un viaggio attraverso i secoli che parte dal centro storico svelando i segreti di Piazza Cavour con la Fontana della Pigna e la Vecchia Pescheria.

Domenica 29 giugno, la Biblioteca Gambalunga apre le sue sale antiche, custodendo preziosi volumi e arredi storici, offrendo un tuffo nel passato culturale di Rimini. Contemporaneamente, le aree archeologiche di piazza Ferrari e del Teatro Galli si rivelano attraverso la visita alla Domus del Chirurgo e le scoperte archeologiche di epoca romana. Sempre nel pomeriggio, Rimini e i suoi segreti invita a scoprire le chiese nascoste e i misteri della città, svelando storie di personaggi illustri e simboli nascosti.

Oltre alle visite, il weekend ospita anche importanti esposizioni: Ciao Rimini Ciao al Museo della Città presenta l’arte visiva di Alessandro Malossi, mentre EuropaCinema 1984/1987 al Palazzo del Fulgor ripercorre l’esperienza del primo festival di cinema europeo, con ritratti di grandi registi e attori. Per gli appassionati di scienza e ambiente, Our Ocean from Space in piazzale Boscovich offre un viaggio immersivo attraverso immagini satellitari e realtà aumentata, evidenziando le sfide climatiche e la tutela degli oceani. Infine, fino al 30 giugno, il Palazzo del Turismo ospita la mostra Creatività – Ogni oggetto una storia, celebrando l’ingegno manuale e l’artigianato, con creazioni che spaziano dal ricamo alla scultura, passando per modellini ferroviari e oggetti di riciclo, tutti realizzati con passione e tradizione.

Comune di Rimini