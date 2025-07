Rimini, l’estate continua con un calendario ricco di eventi fino al 29 luglio

Prosegue l’estate riminese con una ricca programmazione di eventi culturali, musicali, sportivi e per famiglie, distribuiti in vari luoghi della città fino al 29 luglio. Di seguito il calendario dettagliato per permettere a cittadini e turisti di orientarsi facilmente e scegliere le occasioni di svago più adatte.

Calendario Eventi Rimini – fino al 29 luglio 2025