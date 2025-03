Rimini. L’Ice Village trasforma le dune di sabbia: spettacolo di luci e magia

Rimini inaugura la stagione invernale con l’apertura del tanto atteso Ice Village. La suggestiva manifestazione, che si svolge sulle dune di sabbia del lungomare, combina tradizione e innovazione per offrire un’esperienza unica. Quest’anno, le installazioni luminose hanno superato ogni aspettativa, attirando migliaia di visitatori da tutta Italia.

L’evento include una vasta gamma di attrazioni: dalle piste di pattinaggio sul ghiaccio ai mercatini natalizi, passando per spettacoli dal vivo e attività per bambini. Le luminarie, progettate da artisti locali, creano un’atmosfera magica, trasformando il lungomare in un luogo incantato.