Rimini. Lo sguardo alla serialità contemporanea, l’omaggio agli anni Ottanta e le pellicole più interessanti della stagione

Dal 14 giugno al 31 agosto tornano “Gli Agostiniani”, la rassegna cinematografica estiva promossa dalla Cineteca del Comune di Rimini, che da oltre vent’anni trasforma la corte dell’ex convento di via Cairoli 42 in un’arena di immagini, storie e visioni. Una tradizione consolidata, che prosegue anche nel 2025 con una selezione di oltre 40 titoli, mai così tanti e non solo di film.

ITALIAN GLOBAL SERIES FESTIVAL, dal 21 al 27 giugno, ore 21, ingresso libero

E questa è la prima delle tante novità di quest’estate: l’innesto in cartellone del programma riminese della prima edizione dell’Italian Global Series Festival, una full immersion nella serialità contemporanea, il cui linguaggio sta sempre più contagiando le altre espressioni audiovisive.

Dopo l’esordio nazional-popolare di sabato 21 giugno con la reunion dei Cesaroni capitanati da Claudio Amendola, a cui seguirà l’anteprima della serie Hype alla presenza del cast, il festival, ideato e organizzato da APA (Associazione Produttori Audiovisivi) con il sostegno di Ministero della Cultura, Cinecittà e la collaborazione del Comune di Riccione e del Comune di Rimini, porterà alla corte, sotto l’etichetta de “Le straordinarie”, le protagoniste delle serie in uscita più attese di cui saranno mostrati in anteprima alcuni episodi: la cantante d’opera Cleopatra Eleftheriadou e la regista Olga Malea che accompagneranno domenica 22 giugno Maria: The Unknown Callas; martedì 24 giugno Miss Austen. Mercoledì 25 giugno l’attrice Katheryn Winnick introdurrà Viking; la sceneggiatrice Deborah Davis che giovedì 26 giugno sarà presente alla proiezione di Marie Antoinette. L’attrice Nine D’Urso e il regista Rodolphe Tissot saluteranno il pubblico venerdì 27 giugno con La rebelle: les aventures de la jeune George Sand.

Due eventi movimenteranno il palinsesto di questa prima settimana di programmazione: lunedì 23 giugno, l’omaggio a David Lynch con il pilot Northwest Passage di Twin Peaks alla presenza di Fred Elmes e Peter Demingh, storici direttori della fotografia, con Dennis Lim direttore del New York Film Festival e martedì 24 giugno, l’incontro condotto da Piera Detassis con Valeria Golino e la sua Arte della gioia.

CINEMA REVOLUTION

Novità anche nell’allestimento e nel costo del biglietto. Un nuovo telo per il grande schermo della corte (65 metri quadrati di superficie di proiezione) e biglietti a 3,50 per i film di nazionalità italiana ed europea, che rappresentano quasi la totalità dei titoli in cartellone. È “Cinema revolution”, l’iniziativa promossa dal Ministero della Cultura, giunta alla sua terza edizione e congegnata per incentivare e favorire la fruizione estiva del cinema.

GLI INCROCI

Un cartellone da sempre ospitale quello degli Agostiniani: ad alcune collaborazioni storiche che si confermano, come le quattro serate d’animazione di Cartoon Club di cui una (sabato 19 luglio, a ingresso libero) dedicata al disegnatore Milo Manara e alla sua collaborazione con Fellini, si aggiungono altri due incroci tanto inediti quanto felici: con il festival di “Mare di libri”, a cui è affidata l’apertura della stagione (sabato 14 giugno) con La vita da grandi,la commedia tratta dalla storia del fratelli riminesi Tercon, che segna l’esordio nella regia di Greta Scarano; e con il progetto “La giusta distanza” promosso dall’Assessorato alla Legalità del Comune di Rimini e dall’Osservatorio sulla criminalità organizzata della Provincia di Rimini, che, venerdì 4 luglio, propone a ingresso libero il recentissimo Francesca e Giovanni di Simona Izzo e Ricky Tognazzi.

Nel 1985 usciva Rimini, romanzo di Pier Vittorio Tondelli, un anniversario che diventa il pretesto per una riflessione sugli anni Ottanta, sullo spirito e l’immaginario di quel decennio, in cui Rimini è stata lo specchio dei cambiamenti dell’Italia e degli italiani. Tra gli appuntamenti: Paris, Texas di Wim Wenders (sabato 12 luglio), Il tempo delle mele (lunedì 28 luglio) introdotto da Alessandra Fontemaggi, The Elephant Man introdotto da Annamaria Gradara (martedì 19 agosto) e, atto conclusivo della rassegna, Rimini Rimini (domenica 31 agosto) introdotto da Gianfranco Miro Gori.

I FILM DELLA STAGIONE

Il cuore degli “Agostiniani” resta la selezione di alcuni dei film più interessanti della stagione appena conclusa, non necessariamente i più belli o i più riusciti, ma quelli che, nell’insieme e nella diversità dei registri, restituiscono la temperatura e la direzione attuali del cinema d’autore.

Da Emilia Perez di Jacques Audiard, musical sulla giustizia e sull’identità a La trama fenicia di Wes Anderson, enigma visivo e narrativo tra noir e commedia; da A Complete Unknown di James Mangold, biopic su Bob Dylan con Timothée Chalamet a La stanza accanto di Pedro Almodóvar a Parthenope di Paolo Sorrentino, un inno struggente alla giovinezza perduta e alla città di Napoli; da Le assaggiatrici di Silvio Soldini, adattamento del romanzo bestseller di Rosella Postorinoa Sotto le foglie di François Ozon, dramma sull’autunno della vita; e ancora: da Nonostante di Valerio Mastandrea, ritratto ironico e malinconico sulla perdita, a Vermiglio di Maura Delpero, uno dei film italiani più sorprendenti dell’anno, selezionato a rappresentare il nostro Paese ai Premi Oscar, dalla spy story Black Bag di Steven Soderbergh al campione di incassi Follemente di Paolo Genovese.

E tanti altri film, che potrete scoprire sul sito: bibliotecagambalunga.it/cineteca/programmazione

GLI AGOSTINIANI 2025

Cinema sotto le stelle

Rimini, 14 giugno – 31 agosto 2025

ore 21.30 (salvo diversa indicazione)