Rimini, lotta al degrado: “sigillati” gli accessi all’ex hotel Villa del Sole di Miramare

Questa mattina un intervento mirato ha portato a una svolta significativa per uno dei luoghi simbolo del degrado nella zona sud di Rimini. Con il supporto delle forze dell’ordine, Carabinieri e Polizia Locale hanno presidiato l’ex hotel Villa del Sole a Miramare mentre squadre di muratori hanno definitivamente sbarrato gli accessi alla struttura, ormai chiusa da diversi anni.

La decisione arriva a seguito di numerose segnalazioni e precedenti tentativi di chiusura, che però non erano stati sufficienti a impedire che l’edificio divenisse un punto di riferimento per attività illecite, ingressi abusivi e deposito di materiali, creando continui disagi per chi vive nei dintorni.

A evidenziare l’importanza dell’operazione è stato Corrado della Vista, presidente di Conflavoro Rimini, che ha ricordato come la questione fosse stata sollevata già l’anno scorso durante un incontro con il Questore, residenti e operatori della zona. Da allora, ha spiegato, si sono susseguiti diversi interventi ma soltanto oggi si può sperare che si chiuda definitivamente questo capitolo di degrado.

L’auspicio di tutta la comunità locale è che questo intervento possa finalmente mettere fine a una situazione problematica che ha pesantemente condizionato la qualità della vita nel quartiere di Miramare negli ultimi anni.