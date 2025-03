Rimini, Luca Guadagnino e Daniel Craig all’anteprima di Queer al Cinema Fulgor

Grande attesa per l’anteprima di Queer, il nuovo film di Luca Guadagnino, che si terrà sabato 29 marzo alle 21.00 presso il Cinema Fulgor di Rimini. Il regista e l’attore protagonista, Daniel Craig, saranno in diretta streaming per presentare la pellicola al pubblico, con il giornalista Mattia Carzaniga a moderare l’evento.

Queer, presentato in concorso ufficiale alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, è stato candidato al Golden Globe per la performance straordinaria di Daniel Craig. Il film, che arriverà nelle sale italiane con Lucky Red il 17 aprile, racconta una storia d’amore universale, tipica dello stile intimo e profondo che caratterizza le opere di Luca Guadagnino. Le interpretazioni di Daniel Craig e Drew Starkey sono al centro di una narrazione che esplora ossessioni, dipendenze, paure, e una profonda ricerca di sé tra solitudini e momenti di indescrivibile gioia.

La trama di Queer è ambientata nella Città del Messico degli anni ’50, dove William Lee, un uomo americano immerso in un mondo di droghe e alcool, intraprende una serie di relazioni occasionali in cerca di un qualcosa che sembra sfuggirgli. Quando incontra Eugene, un giovane uomo misterioso, tra i due nasce una connessione che li porterà alla ricerca di una pianta magica, lo Yage, capace di stimolare abilità telepatiche.

Biglietti disponibili: Acquista qui

Ingresso: 8,00 euro

Un’occasione imperdibile per scoprire una delle opere più attese dell’anno, direttamente al Cinema Fulgor, in compagnia dei protagonisti e del regista.