Rimini, lunedì al cinema Fulgor appuntamento con “Duse, The Greatest”

Rimini 21 marzo 2025. A cent’anni dalla scomparsa di Eleonora Duse, con il film “Duse, The Greatest” la regista e attrice Sonia Bergamasco accompagna il pubblico del cinema Fulgor in un’investigazione sull’attrice che ha cambiato il mestiere dell’attore per sempre. Lunedì 24 marzo dalle 21, la Bergamasco sarà in collegamento online per un approfondimento prima della visione della pellicola, a dialogare con lei sul palco ci sarà Elisabetta Silvagni, esperta ed appassionata della figura della Duse.

“Duse, The Greatest” è un documentario diretto e interpretato da Bergamasco incentrato su Eleonora Duse, l’attrice italiana più famosa al mondo. Charlie Chaplin, che la vede a teatro a Los Angeles, scrisse “è la più grande artista che ho mai visto”. Duse dopo aver compreso quali fossero le potenzialità del cinema, se ne allontanò. Le sole immagini in movimento che esistono di lei infatti sono quelle del film “Cene” girato da Febo Mari. La memoria della sua arte teatrale però è stata tramandata ed è stata Bergamasco a catturare gli ultimi suoi bagliori. Tra i materiali d’archivio utilizzati ci sono diverse interviste, come quella di Luchino Visconti o di Elle Burstyn, allieva di Lee Strasberg, fondatore dell’Actors Studio. Dando voce ai testimoni di ieri e di oggi il film cerca di fare luce sul corpo dell’artista come strumento da scoprire, per comporre un ritratto dell’attrice al presente. Il film è un viaggio nel tempo e un’indagine affascinante sul mestiere dell’attore.

“Fu davvero la più grande di tutte e ancora ci parla – spiega Silvagni -, donna misteriosa e riservata, artista inafferrabile, ignota ed eterna fu perfettamente definita dal poeta Attilio Bertolucci una “assenza più acuta presenza”. Rimini ha poi un legame speciale con la Duse: nel luglio del 1897, Eleonora scese all’hotel Villa Adriatica per riprendersi dalla fatica della tournée e proprio qui ebbe inizio il dirompente amore fra lei e D’Annunzio. Sarà stimolante indagare con Sonia Bergamasco questa figura ancora così attuale e viva“.

