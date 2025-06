Rimini, lutto nel mondo musicale per la scomparsa prematura di Manuel Fogliata, il deejay noto come Nuel

Il deejay e produttore musicale Manuel Fogliata, conosciuto con lo pseudonimo artistico Nuel, si è spento all’età di 46 anni a causa di un infarto. La sua improvvisa morte ha lasciato un vuoto profondo nel panorama musicale, non solo locale ma anche internazionale, dove era apprezzato per le sue collaborazioni con diversi artisti di rilievo.

L’evento tragico è avvenuto venerdì scorso: Manuel, mentre faceva visita a un amico, ha accusato un malore che lo ha costretto a un immediato trasferimento in ospedale. Nonostante i tentativi di salvarlo, il suo cuore ha cessato di battere. La sua storia personale è segnata da una precoce perdita del padre, avvenuta quando lui aveva solo quattro anni. Al momento della sua morte, viveva con la madre Teresa a Rimini e lascia due fratelli, Emiliano e Samanta.

In un gesto di grande altruismo, Manuel aveva espresso il consenso per l’espianto degli organi, una scelta che potrà aiutare altre persone. La cerimonia funebre si svolgerà domani, giovedì 5 giugno alle ore 15, presso la chiesa di Rivazzurra, dove amici, familiari e fan potranno rendergli omaggio per l’ultima volta.