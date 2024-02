Rimini. Maltratta il figlio 13enne e lo lascia senza cibo, arrestato 35enne

L’8 novembre i militari della Sezione Operativa della Compagnia di Rimini hanno eseguito un ordine di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo 35enne di origine nord-africana, accusato di aver picchiato e maltrattato il figlio 13enne.

L’uomo viveva in un albergo assieme al figlio e come ricostruito dagli inquirenti, sarebbe stato solito maltrattarlo in stato di alterazione dovuto all’abuso di alcool. Più volte avrebbe minacciato e percosso il minore, procurandogli anche lesioni. In più occasioni, lo avrebbe lasciato anche per molto tempo da solo e senza cibo.

L’indagato, dopo una meticolosa ricerca, è stato rintracciato dai Carabinieri mentre era a lavoro in un cantiere edile della provincia di Pesaro e, dopo la notifica dell’ordinanza, è stato tradotto presso il carcere di Rimini a disposizione dell’A.G..