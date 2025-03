Rimini. Maltrattamenti in famiglia: 68enne arrestato grazie alle registrazioni vocali del figlio della compagna

Un 68enne riminese è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia dopo aver minacciato e picchiato la sua compagna straniera che rifiutava le sue richieste sessuali, puntandole contro un fucile. L’uomo è stato anche denunciato per violenza privata, violenza sessuale e sequestro di persona. Il figlio minore della donna ha fornito registrazioni vocali che mostravano le minacce di morte dell’uomo nei confronti della compagna. L’uomo è stato arrestato e la donna e il figlio sono stati collocati in una struttura protetta.