Rimini. Maltrattamenti in famiglia, arrestato a Bellaria Igea Marina giovane 24enne

Un giovane di 24 anni di Bellaria Igea Marina è stato arrestato ieri dalla polizia per maltrattamenti in famiglia. Il genitore di 80 anni si è rivolto alle forze dell’ordine la mattina di San Valentino, affermando di non sopportare più il comportamento del figlio. L’anziano ha raccontato che il figlio era aggressivo anche con la fidanzata.

L’episodio più serio si è verificato la scorsa settimana, quando il 24enne ha minacciato il padre e la donna impugnando un fucile di plastica con pallini e urlando: “Ora vi sparo tutti e due”. La polizia è intervenuta immediatamente e durante una perquisizione nella casa di famiglia ha trovato circa 300 grammi di hashish e alcuni funghi allucinogeni in fase di essiccazione. Il ragazzo è stato quindi arrestato per maltrattamenti in famiglia e domani comparirà davanti al giudice per l’udienza di convalida.