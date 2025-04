Una donna si è lanciata dal tetto di un condominio di cinque piani, con in braccio in figlio di sei anni.

Entrambi sono morti.

E’ successo a Rimini, in via delle Piante, località San Giuliano. Sul posto la Squadra Mobile di Rimini e il commissario capo Marco Masia. Non vi sarebbero dubbi sull’intento suicida delle donna, perché la polizia ha trovato un biglietto scritto da lei.

Ansa