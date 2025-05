Rimini Marathon e solidarietà: consegnati alle associazioni “Crescere Insieme” e “Parkinson in Rete” i fondi raccolti

Sono ‘Crescere Insieme’ e ‘Parkinson in Rete’ le due associazioni del territorio, da anni impegnate in attività benefiche e di volontariato, a cui sono destinati i fondi raccolti nella decima edizione della Rimini Marathon.

I fondi sono stati consegnati questa mattina nella sede del Laboratorio Aperto, durante un incontro alla presenza degli organizzatori della maratona, dei rappresentanti delle associazioni no profit e dell’assessore ai Servizi Sociali, Kristian Gianfreda.

Durante l’incontro è stata sottolineata l’importanza dell’evento sportivo, diventato dopo 10 anni un punto di riferimento per tutta la comunità riminese, anche per il suo contributo alla solidarietà, testimoniando come lo sport possa essere un motore e uno strumento di inclusione. Un felice connubio tra beneficenza e sport che caratterizza la Rimini Marathon sin dalla sua nascita.

Nello specifico, i fondi raccolti attraverso le donazioni dei partecipanti, saranno devoluti all’Associazione ‘Crescere Insieme’, per supportare la sua quotidiana attività a sostegno delle persone con sindrome di Down. L’associazione promuove da anni progetti rivolti a varie fasce d’età, inclusi quelli scolastici, di autonomia personale e abitativa, lavoro, oltre che attività di sensibilizzazione sui temi della disabilità.

L’altra associazione beneficiaria è ‘Parkinson in Rete’, impegnata da anni nell’aiutare tutte le persone con diagnosi di malattia di Parkinson, offrendo supporto, informazioni e assistenza per rallentare il progresso della patologia attraverso riabilitazioni intensive e un approccio multidisciplinare (fisiatra, neurologo, psicologo, logopedista, ecc.).

Entrambe le associazioni sono state selezionate per far parte del ‘charity program’ di questa decima edizione della Rimini Marathon, sostenuto dall’azienda ‘Eco Demolizioni’, che era presente questa mattina all’incontro. Candido Semprini, Simone Campolattano, Mattia Pari e Marco Lunedei, tra i soci della Rimini Marathon, attivi nel progetto.

Comune di Rimini