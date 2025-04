Rimini, maxi controlli nel weekend di Pasqua: due arresti nella notte per aggressione agli agenti

La Pasqua a Rimini si è chiusa con un’intensa attività di sorveglianza straordinaria da parte delle forze dell’ordine. I controlli, estesi su tutto il territorio cittadino, si sono concentrati in particolare durante le ore serali e notturne, portando all’arresto di due persone nella notte tra sabato e domenica.

L’operazione, coordinata dalla Questura di Rimini, ha coinvolto un rafforzamento significativo delle pattuglie della Polizia di Stato, che ha messo in campo oltre 60 agenti in più rispetto al servizio ordinario. Nel complesso, sono state identificate 1.467 persone – di cui 481 cittadini stranieri – e controllati 256 veicoli.

Il momento più critico si è registrato nella notte di sabato, quando è stato richiesto un intervento urgente a seguito di un’aggressione. Due soggetti, dopo essere stati individuati dalle volanti come possibili responsabili, si sarebbero rifiutati di fornire i documenti d’identità, opponendo un comportamento violento sia verbale che fisico nei confronti degli agenti.

Dopo una colluttazione, le forze dell’ordine sono riuscite a bloccare entrambi e a condurli in Questura, dove è stato notificato l’arresto per resistenza aggravata e lesioni a pubblico ufficiale. Su disposizione del magistrato di turno, i due sono stati trattenuti nelle camere di sicurezza in attesa del rito direttissimo, che si è svolto questa mattina, lunedì 22 aprile 2025.

Il bilancio complessivo del weekend conferma la volontà delle autorità di contrastare ogni forma di degrado urbano e microcriminalità, soprattutto nei periodi festivi, quando la città registra un aumento significativo delle presenze.