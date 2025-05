Rimini. Medico aggredito nella farmacia dell’ospedale Infermi; l’aggressore un italiano senza fissa dimora

Ieri verso l’ora di pranzo un medico in borghese è stato aggredito e derubato di 20 euro all’interno della farmacia dell’ospedale Infermi di Rimini. Mentre era al telefono, il professionista aveva 20 euro visibili nella custodia del suo smartphone. A quel punto, il rapinatore lo ha colpito con un pugno, rubando il denaro e facendo cadere il telefono a terra. La Polizia, intervenuta prontamente, è riuscita a identificare il sospetto grazie alle telecamere di sorveglianza e alle testimonianze oculari. L’aggressore, un italiano senza fissa dimora già noto per cercare riparo all’interno dell’ospedale, è stato rintracciato dopo poche ore. Il medico ha ricevuto le necessarie cure per le ferite al volto, con una prognosi di alcuni giorni.