Rimini, Meeting 2025 pronto al via: Draghi inaugura domani, Meloni chiude la kermesse il 27 agosto

Il Meeting di Rimini 2025 si prepara ad aprire le porte domani, venerdì 22 agosto, con l’intervento inaugurale dell’ex premier Mario Draghi. La 46ª edizione della kermesse, che si svolgerà fino al 27 agosto, sarà un fitto susseguirsi di dibattiti e confronti su politica, economia, cultura e religione, con la partecipazione di oltre 550 relatori e 13 ministri attesi sul palco.

Il filo conduttore dell’evento toccherà i grandi temi del momento: i conflitti internazionali, dalla guerra in Ucraina alla crisi di Gaza, le sfide dell’Europa nel nuovo equilibrio globale, le trasformazioni del mondo del lavoro, la salute pubblica e le migrazioni. Draghi e Letta proporranno riflessioni sull’orizzonte europeo, mentre la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, prevista per l’ultimo giorno, interverrà senza traccia prestabilita, lasciando spazio a un confronto aperto.

Accanto ai dibattiti istituzionali, il Meeting ospiterà leader religiosi, presidenti di Regione e rappresentanti delle istituzioni. A segnare simbolicamente l’inizio della manifestazione saranno due madri, una israeliana e una palestinese, unite dal dolore della perdita di un figlio e da un percorso di riconciliazione, sottolineando il tema del dialogo come elemento centrale della rassegna.