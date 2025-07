Rimini. Mercato Coperto, l’intervento della Polizia Locale. Tutela della sicurezza e tranquillità di cittadini e commercianti

Nel pomeriggio di sabato, tre pattuglie della Polizia Locale di Rimini sono intervenute nell’aria adiacente l’ingresso secondario del Mercato Coperto, in via IV Novembre, per sedare alcuni disordini che si stavano verificando.

L’intervento è stato necessario a seguito di segnalazioni di cittadini, riguardanti persone in stato di ebbrezza che infastidivano i passanti e creavano disturbo alla quiete pubblica. Gli agenti hanno individuato e identificato il responsabile principale, che è stato condotto presso il comando per essere foto segnalato. Tutti gli altri soggetti coinvolti, già noti alle forze dell’ordine, sono stati allontanati dal luogo per ripristinare l’ordine pubblico.

La Polizia Locale ha continuato a presiedere la zona anche nelle ore successive all’intervento, garantendo un costante presenza a tutela della sicurezza e della tranquillità di cittadini e commercianti della zona.

Comune di Rimini