Rimini. Mercato stagionale estivo a Bellariva. Slitta al 15 maggio la data di inizio

Alcuni lavori di scavo, per il posizionamento di una tubazione sul lungomare G. Di Vittorio hanno reso necessario lo slittamento dell’inizio del mercato stagionale estivo a Bellariva, dalla consueta data del 1° maggio, a nuova data fissata per giovedì 15 maggio.

Un rinvio dovuto all’allargamento temporaneo del cantiere PSBO, Piano per la salvaguardia della balneazione e la realizzazione del Belvedere 2 nel Parco del Mare.

I lavori di scavo, che in particolare riguardano il posizionamento di una tubazione di raccordo tra la centrale di sollevamento e la nuova vasca di laminazione, situati sulla carreggiata a monte del lungomare, hanno reso necessario anche il trasferimento temporaneo di alcuni posteggi dei banchi.