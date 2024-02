Rimini. Messa in sicurezza della via in zona ex tiro a volo di Vergiano: conclusi i lavori per la riqualificazione della traversa di via Marecchiese

Da qualche settimana si sono conclusi i lavori per la messa in sicurezza della traversa di Via Marecchiese, zona ex tiro a volo di Vergiano. Un intervento di riqualificazione, già fruibile ai residenti, che ha riguardato il ripristino delle condizioni di sicurezza delle banchine stradali, il contenimento della scarpata, la riasfaltatura e l’allargamento dell’immissione sulla via Marecchiese.

Il progetto denominato “Messa in sicurezza della sede stradale traversa di via Marecchiese (ex-tiro a volo)” rientrava nell’ambito dei servizi integrati di gestione e manutenzione del patrimonio stradale, per il “risanamento conservativo e funzionale della viabilità nel Comune di Rimini – Anno 2023”. Una programmazione che ha reso necessario, come prioritario, questo intervento e che ha interessato la sede stradale che porta alla zona dell’ex tiro a volo di Vergiano.

La riqualificazione ha consentito di ripristinare le condizioni di sicurezza delle banchine stradali e il contenimento della scarpata, in corrispondenza del fosso stradale all’innesto su Via Marecchiese, opportunamente allargato per consentire una manovra di ingresso e di uscita più agevole ai veicoli.

I lavori, coordinati dalla Società in-house Anthea S.r.l., hanno avuto un costo complessivo di circa 151 mila euro.

Comune di Rimini