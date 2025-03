Rimini. Minacce alla sua ex compagna armato di pistola scacciacani. Arrestato 30enne che aveva già il divieto di avvicinamento

Un uomo di trent’anni di origine tunisina è stato arrestato per atti persecutori nei confronti della sua ex compagna. L’uomo ha minacciato la donna, sparando in aria e a terra con una pistola che si è poi rivelata essere una scacciacani. La vittima, che ha subito aggressioni e minacce anche online, aveva già ottenuto un divieto di avvicinamento nei confronti dell’uomo, che non accettava la fine della loro relazione. La situazione è peggiorata quando l’uomo ha aggredito fisicamente la donna, causandole lesioni per cui ha dovuto ricevere cure ospedaliere. Sabato sera, la donna si è rifugiata presso le autorità, che hanno arrestato l’uomo e imposto la custodia cautelare in carcere.