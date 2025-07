Rimini. Minaccia gli agenti col casco e lo spray al peperoncino. Motociclista guidava mentre usava il telefonino, senza patente, senza assicurazione e senza revisione. Sanzionato per oltre 4600 euro

Durante il servizio serale di ieri, la pattuglia in motocicletta della Polizia Locale, impegnata nel controllo della circolazione stradale e nella prevenzione dei sinistri, ha fermato a Marina Centro, un 41enne residente a Riccione, alla guida di uno scooter Yamaha mentre utilizzava il telefono cellulare durante la guida.

Dal controllo sono emerse ulteriori cinque violazioni al codice della strada in quanto l’uomo guidava con una sola mano, senza aver mai conseguito la patente di guida, senza documenti identificativi, senza assicurazione e senza revisione. Durante le operazioni di identificazione, inoltre l’uomo ha aggredito gli agenti minacciandoli con il casco e puntando contro di loro uno spray al peperoncino.

Il 41enne è stato accompagnato presso il Comando per l’identificazione e denunciato per “resistenza e minaccia a pubblico ufficiale” e “uso di armi atte a offendere”. Oltre alle due denunce penali, all’uomo sono state notificate complessivamente 6 sanzioni al codice della strada: uso del telefono durante la guida (art. 173), guida con una sola mano (art. 170), guida senza patente (art. 116), mancanza di documenti (art. 180), circolazione senza assicurazione (art. 193) e senza revisione (art. 80), per un totale di 4.659,50 euro, importo che può aumentare in caso di pagamento oltre i cinque giorni dalla notifica.

Comune di Rimini