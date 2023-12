Rimini. Minaccia la moglie con un coltello perché aveva preso una multa, braccialetto elettronico e divieto di avvicinamento per un 40enne

Una storia di violenza domestica si è conclusa con l’allontanamento di un marito violento dalla sua casa coniugale. Dopo aver scoperto che la moglie aveva preso una multa, l’uomo ha minacciato di ucciderla, aggiungendo così un episodio in una lunga serie di abusi. La donna e i suoi figli hanno dovuto fuggire in una casa protetta nel riminese per trovare sicurezza.

Il marito, di 40 anni, è stato allontanato dalla casa e gli è stato imposto un divieto di avvicinamento, oltre all’utilizzo di un braccialetto elettronico per tenere traccia dei suoi movimenti.

Nonostante gli abusi verbali e fisici che subiva ogni dieci giorni e le minacce di morte nel caso in cui avesse denunciato il marito, la donna non ha mai trovato il coraggio di denunciarlo per paura di distruggere la sua famiglia.

L’ultimo episodio ha avuto luogo recentemente, quando il 40enne, in stato di ubriachezza, ha cercato di colpire la moglie con un pugno e successivamente l’ha minacciata di morte con un coltello. Fortunatamente, un parente del marito è intervenuto per proteggere la donna.