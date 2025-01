Rimini. Minorenne accoltellato durante un litigio: ferito gravemente è in prognosi riservata al Bufalini di Cesena

Un minorenne è stato accoltellato durante un litigio sabato sera nei pressi dell’Arco di Augusto a Rimini intorno alle 23.30. Secondo le prime informazioni, il giovane di 17 anni ha avuto un confronto con un gruppo di ragazzi e si è poi allontanato. Successivamente è stato raggiunto dagli stessi ragazzi e accoltellato.

Il ragazzo è stato portato al Bufalini di Cesena con ferite gravi, è stato operato ed è attualmente in prognosi riservata ma non è in pericolo di vita. La Polizia sta conducendo le indagini sull’episodio.